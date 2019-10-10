Бердыбай Азамат Рахманкулулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1987 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности филолог, преподаватель арабского языка и литературы.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1990 года - преподаватель арабского языка в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова.

В системе министерства иностранных дел Республики Казахстан с 1992 гг. Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате, начиная с третьего секретаря до заместителя директора департамента стран Азии.

В период 1996-99 гг. и 2002-2006 гг. являлся первым секретарем, советником, советником-посланником посольства Республики Казахстан в Саудовской Аравии.

С октября 2006 г. генеральный консул РК в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.

C апреля 2007 - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Государстве Катар.

С октября 2014 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве.





