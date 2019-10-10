Бердыбай Азамат Рахманкулулы
Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Иорданском Хашимитском Королевстве
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1987 году окончил Казахский государственный университет им. С.М.
Кирова по специальности филолог, преподаватель арабского языка и
литературы.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1990 года - преподаватель арабского языка в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова.
В системе министерства иностранных дел Республики Казахстан с 1992 гг. Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате, начиная с третьего секретаря до заместителя директора департамента стран Азии.
В период 1996-99 гг. и 2002-2006 гг. являлся первым секретарем, советником, советником-посланником посольства Республики Казахстан в Саудовской Аравии.
С октября 2006 г. генеральный консул РК в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.
C апреля 2007 - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Государстве Катар.
С октября 2014 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве.