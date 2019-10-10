Бердонгаров Танирберген Маратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Алматинский Государственный Университет им. Абая

Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби

Факультет, полученная специальность:

Диплом с отличием по специальности Международное право

Социальная философия, аспирантура

Год окончания учебного заведения: 1999 год

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1994 году — журналист ТРК «31 канал»,

В 1995 году — руководитель редакции молодежных программ ТРК «31 канал»,

В 1997 году — генеральный директор ТОО «Х-телевижн»,

В 1999 году — Киностудия «Казахфильм», телесериал «Перекресток»,

В 1999 году — Советник Председателя партии РПП «ОТАН» по вопросам молодежной политики,

В 2000 году — первый заместитель председателя Республиканского Совета Молодежного крыла «Жас Отан», руководитель Республиканского штаба Молодежного крыла «Жас Отан».

С 1999 года — член Бюро Политсовета НДП «Нур Отан»,

2004—2007 гг. — Депутат III созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийному списку партии «Отан», член Комитета по вопросам экологии и природопользованию,

2005 г. — Председатель Республиканского Совета Молодежного крыла «Жас Отан» НДП «Нур Отан», Спикер Молодежного Парламента Республики Казахстан,

2007 – 2011 годы - Депутат IV созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийному списку НДП «Нур Отан» член Комитета по вопросам экологии и природопользованию. Сопредседатель Комиссии по вопросам науки, образования, культуры и молодежной политики социального Совета фракции НДП «Нур Отан» в Парламенте Р.К.

В 2012 году - Советник Председателя Агентства по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан.

9. Награды (ордена, медали, знаки, грамоты, премии):

Юбилейная медаль «Астана 10 жыл» /2005 г./

Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» /2006 г./

Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне 15 жыл» /2007 г./

Благодарность за подписью Президента РК Н.А.Назарбаева «За работу в общественном штабе по поддержке кандидата в президенты Республики Казахстан»

Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» /2011 г./