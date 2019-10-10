Бердонгаров Танирберген Маратович
депутат Мажилиса Парламента
ОБРАЗОВАНИЕ:
Алматинский Государственный Университет им. Абая
Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби
Факультет, полученная специальность:
Диплом с отличием по специальности Международное право
Социальная философия, аспирантура
Год окончания учебного заведения: 1999 год
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1994 году — журналист ТРК «31 канал»,
В 1995 году — руководитель редакции молодежных программ ТРК «31 канал»,
В 1997 году — генеральный директор ТОО «Х-телевижн»,
В 1999 году — Киностудия «Казахфильм», телесериал «Перекресток»,
В 1999 году — Советник Председателя партии РПП «ОТАН» по вопросам молодежной политики,
В 2000 году — первый заместитель председателя Республиканского Совета Молодежного крыла «Жас Отан», руководитель Республиканского штаба Молодежного крыла «Жас Отан».
С 1999 года — член Бюро Политсовета НДП «Нур Отан»,
2004—2007 гг. — Депутат III созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийному списку партии «Отан», член Комитета по вопросам экологии и природопользованию,
2005 г. — Председатель Республиканского Совета Молодежного крыла «Жас Отан» НДП «Нур Отан», Спикер Молодежного Парламента Республики Казахстан,
2007 – 2011 годы - Депутат IV созыва Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийному списку НДП «Нур Отан» член Комитета по вопросам экологии и природопользованию. Сопредседатель Комиссии по вопросам науки, образования, культуры и молодежной политики социального Совета фракции НДП «Нур Отан» в Парламенте Р.К.
В 2012 году - Советник Председателя Агентства по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан.
9. Награды (ордена, медали, знаки, грамоты, премии):
Юбилейная медаль «Астана 10 жыл» /2005 г./
Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» /2006 г./
Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне 15 жыл» /2007 г./
Благодарность за подписью Президента РК Н.А.Назарбаева «За работу в общественном штабе по поддержке кандидата в президенты Республики Казахстан»
Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» /2011 г./