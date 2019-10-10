Бельянинов Андрей Юрьевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1978 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Плеханова.

В 1994 году окончил Академию народного хозяйства.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1992—1994 годах занимал должность заместителя председателя правления РЭА-банка.

В 1994—1999 году работал первым заместителем председателя правления, затем председателем правления Новикомбанка.

В 1999 году был назначен заместителем генерального директора ФГУП«Промэкспорта».

В 2000 году после ликвидации«Промэкспорта» и «Росвооружения» и создания на их базе«Рособоронэкспорта», стал генеральным директором новой структуры.

В 2004 году генеральный директор Федеральной службы по оборонному заказу(Рособоронзаказ).

С 2006 года до декабря 2017 года возглавлял Федеральную таможенную службу.

С 1 декабря 2017 года - назначен председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР)

фото: провэд.рф

