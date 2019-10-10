Бектурова Малика Ерлановна
Заместитель акима города Астаны
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2001 году окончила университет Кентукки (США) по специальности «Политология»;
В 2003 году - Алматинский государственный университет им. Абая по специальности «Финансы и кредит»;
В 2003 году также окончила Корейский институт развития по специальности «Индустриальная политика и торговля (ВТО)»;
В 2004 году окончила Гарвардский университет по специальности «Государственное
управление».
Кандидат экономических наук. Бакалавр политологии, бакалавр экономики, магистр государственного управления.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 2002 году - ведущий специалист Министерства финансов Республики Казахстан;
2002-2003 годы - ведущий специалист Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
2003-2005 годы - представитель Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан по вопросам ВТО в Постпредстве Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях;
В 2005 году - начальник отдела Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;
2005-2006 годы - директор департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
2006-2008 годы - директор департамента предпринимательства и промышленности города Астаны;
2008-2016 годы -начальник ГУ «Управление предпринимательства и промышленности города Астаны»;
С мая 2016 года - назначена заместителем акима города Астаны.
Фото с сайта astana2050.kz