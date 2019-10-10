Бектуров Азат Габбасович
Вице-министр транспорта и коммуникаций РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности бакалавр экономики и финансов.
Голден Гейт Университет (Сан-Франциско) по специальности Магистр наук (маркетинг), Калифорнийский университет в Беркли - специалист по деловому администрированию.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1996 по 1997 годы - работал в АО «Комирбанк».
В 2001 - менеджер по продажам «Тойота Сан Франциско».
С 2001 по 2002 годы - аналитик проектов электронного бизнеса корпорации «Шеврон Тексако» в США.
С 2002 по 2004 годы - главный менеджер, заместитель начальника управления, директор департамента корпоративного развития и индикативного планирования АО «КазТрансГаз».
С 2004 по 2006 годы - вице-президент АО «Air Astana».
С 2006 года - вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
Прочие должности:
С 2006 по 2007 годы - председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Астана».
С декабря 2007года - член совета директоров АО «Air Astana».