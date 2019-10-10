Бектуров Азат Габбасович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности бакалавр экономики и финансов.

Голден Гейт Университет (Сан-Франциско) по специальности Магистр наук (маркетинг), Калифорнийский университет в Беркли - специалист по деловому администрированию.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1996 по 1997 годы - работал в АО «Комирбанк».

В 2001 - менеджер по продажам «Тойота Сан Франциско».

С 2001 по 2002 годы - аналитик проектов электронного бизнеса корпорации «Шеврон Тексако» в США.

С 2002 по 2004 годы - главный менеджер, заместитель начальника управления, директор департамента корпоративного развития и индикативного планирования АО «КазТрансГаз».

С 2004 по 2006 годы - вице-президент АО «Air Astana».



С 2006 года - вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.



Прочие должности:

С 2006 по 2007 годы - председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Астана».

С декабря 2007года - член совета директоров АО «Air Astana».

