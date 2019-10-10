Бектурганов Маргулан Жубанышевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1986-1989 годы - лаборант КазНИИ судебных экспертиз города Алматы;

1989-1995 годы - курьер, судебный исполнитель Ленинского, Фрунзенского районных народных судов города Алматы;

1996 год - главный специалист отдела Управления юстиции города Алматы и Актюбинской области;

1996-1998 годы - председатель Мугалжарского районного суда Актюбинской области;

1998-2000 годы - председатель Коргалжинского районного суда Акмолинской области;

2000-2001 годы - заместитель директора, директор департамента правового обеспечения работы с обращениями инвесторов Агентства Республики Казахстан по инвестициям;

2001-2002 годы - начальник управления Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;

2002-2005 годы - судья специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области и города Астаны;

2005-2007 годы - председатель специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области;

2007-2011 годы - председатель коллегии по гражданским делам областного суда, председатель кассационной судебной коллегии Мангистауского областного суда;

С 2011 до февраля 2015 года - председатель Жамбылского областного суда;

С 18 февраля 2015 года -председатель Атырауского областного суда.