Бектурганов Маргулан Жубанышевич
Председатель Атырауского областного суда
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1995 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1986-1989 годы - лаборант КазНИИ судебных экспертиз города Алматы;
1989-1995 годы - курьер, судебный исполнитель Ленинского, Фрунзенского районных народных судов города Алматы;
1996 год - главный специалист отдела Управления юстиции города Алматы и Актюбинской области;
1996-1998 годы - председатель Мугалжарского районного суда Актюбинской области;
1998-2000 годы - председатель Коргалжинского районного суда Акмолинской области;
2000-2001 годы - заместитель директора, директор департамента правового обеспечения работы с обращениями инвесторов Агентства Республики Казахстан по инвестициям;
2001-2002 годы - начальник управления Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;
2002-2005 годы - судья специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области и города Астаны;
2005-2007 годы - председатель специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области;
2007-2011 годы - председатель коллегии по гражданским делам областного суда, председатель кассационной судебной коллегии Мангистауского областного суда;
С 2011 до февраля 2015 года - председатель Жамбылского областного суда;
С 18 февраля 2015 года -председатель Атырауского областного суда.