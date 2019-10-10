Бектенов Олжас Абаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию, специальность «юрист».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2002 по 2006 год — главный специалист отдела в Управлении юстиции г. Алматы; эксперт юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

Работал в Администрации Президента РК, был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

С 2015 по 2016 год — начальник Управления государственных закупок г. Астаны. Руководитель Управления государственных закупок города Астаны, руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента РК.

С 2016 по 2017 год — руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по городу Астане.

С 2017 по 2018 год — заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики.

С 2018 по 2019 год - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С июня 2019 года - первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Награжден орденом «Айбын» ІІ степени.