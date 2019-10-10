Бектанов Мурат Карибаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983-1984 годы проходил срочную службу. В 1988 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище; в 2000 году окончил Военную академию Вооружённых Сил Республики Казахстан; в 2007 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Службу начал командиром мотострелкового взвода мотострелкового полка танковой дивизии.

С 1990 по 2007 годы – начальник штаба – заместитель командира отдельного мотострелкового батальона, начальник оперативного управления - начальник штаба Центрального аппарата Республиканской гвардии, начальник Департамента боевой службы и подготовки войск Центрального аппарата Республиканской гвардии.

С 2007 по 2010 годы – заместитель начальника Департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан.

С января по ноябрь 2010 года – начальник Департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан.

С ноября 2010 по июнь 2011 года – начальник Департамента стратегического планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан.

С июня 2011 по июль 2013 года - первый заместитель командующего войсками РгК – начальник штаба Управления командующего войсками РгК «Восток».

С 2013 по 2016 годы - Командующий войсками РгК «Восток».

С 28 сентября 2016 года по 5 апреля 2019 года - Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан.

С 5 апреля 2019 года – первый заместитель Министра обороны Республики Казахстан – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.