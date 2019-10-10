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Бектанов Мурат Карибаевич

Бектанов Мурат Карибаевич

Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище; 

В 2000 году - Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан; 

В 2007 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской федерации.

Генерал-майор (с 06 мая 2013г.).



ОПЫТ РАБОТЫ:

1989-1990 годы – командир мотострелкового взвода, командир десантно-штурмового взвода;

1990-1993 годы – начальник разведки десантно-штурмового батальона;

1993-1997 годы – командир взвода, роты курсантов Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища;

1997-1998 годы – начальник штаба-заместитель командира МСБ, офицер департамента боевой подготовки Министерства обороны Республики Казахстан;

1998-2000 годы – слушатель академии;

2000-2001 годы – начальник группы, старший офицер департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан;

2001-2005 годы – начальник управления, начальник оперативного управления, начальник департамента боевой службы и подготовки войск Республиканской гвардии;

2005-2007 годы – слушатель Военной академии Генерального штаба;

2007-2010 годы – заместитель начальника департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан;

2010-2013 годы – начальник департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан;

2013-2016 годы – командующий войсками регионального командования «Восток» Республики Казахстан;

С 28 сентября 2016 года - назначен Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан.



Бектанов Мурат Карибаевич
Бектанов Мурат Карибаевич
Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан
Персональная справка