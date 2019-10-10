Бектаев Али Абдикаримович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году - окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер-механик;

В 1992 году - Алма-Атинский институт политологии и управления, политолог.

Кандидат экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1984-1985 годы - главный инженер совхоза;

1987-1989 годы - заместитель заведующего Сайрамского райкома партии;

1987-1989 годы - инструктор Сайрамского райкома партии;

1989-1990 годы - секретарь парткома совхоза;

1990-1991 годы - слушатель Ташкентской ВПШ, АВПШ-АИПУ;

В 1991 году - консультант Чимкентского обкома партии;

1991-1992 годы - заместитель генерального директора ПКФ «Казыгурт Лтд.»;

1992-1994 годы - заместитель главы Казыгуртской районной администрации;

1994-1999 годы - начальник управления по делам молодежи, туризма и спорта, начальник управления туризма и спорта, начальник департамента спорта и физкультуры ЮКО;

В 1999 году - начальник департамента государственной службы Южно-Казахстанской области;

1999-2000 годы - начальник управления по ВЭС и инвестициям Южно-Казахстанской области;

2000-2002 годы - аким Казыгуртского района;

2002-2006 годы - заместитель акима Южно-Казахстанской области;

2006-2008 годы - аким города Туркестан;

2008-2014 годы -заместитель акима Южно-Казахстанской области;

С августа 2015 года - председатель социал-демократической партии «Ауыл».