Бектаев Али Абдикаримович
Председатель партии «Ауыл»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1984 году - окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер-механик;
В 1992 году - Алма-Атинский институт политологии и управления, политолог.
Кандидат экономических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1984-1985 годы - главный инженер совхоза;
1987-1989 годы - заместитель заведующего Сайрамского райкома партии;
1987-1989 годы - инструктор Сайрамского райкома партии;
1989-1990 годы - секретарь парткома совхоза;
1990-1991 годы - слушатель Ташкентской ВПШ, АВПШ-АИПУ;
В 1991 году - консультант Чимкентского обкома партии;
1991-1992 годы - заместитель генерального директора ПКФ «Казыгурт Лтд.»;
1992-1994 годы - заместитель главы Казыгуртской районной администрации;
1994-1999 годы - начальник управления по делам молодежи, туризма и спорта, начальник управления туризма и спорта, начальник департамента спорта и физкультуры ЮКО;
В 1999 году - начальник департамента государственной службы Южно-Казахстанской области;
1999-2000 годы - начальник управления по ВЭС и инвестициям Южно-Казахстанской области;
2000-2002 годы - аким Казыгуртского района;
2002-2006 годы - заместитель акима Южно-Казахстанской области;
2006-2008 годы - аким города Туркестан;
2008-2014 годы -заместитель акима Южно-Казахстанской области;
С августа 2015 года - председатель социал-демократической партии «Ауыл».