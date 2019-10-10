Бекшин Жандарбек Мухтарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончил Свердловский государственный медицинский институт. Специальность«Гигиена, эпидемиология, санитария». Кандидат медицинских наук(1998).



ОПЫТ РАБОТЫ:

1982−1987 годы — санитарный врач, заведующий отделением коммунальной гигиены Целиноградской городской санитарно-эпидемиологической станции.

1987−1990 годы — инспектор Целиноградского городского и областного комитетов народного контроля.

1990−1998 годы — заместитель главного врача Целиноградской областной санитарно-эпидемиологической станции.

1998−2011 годы — заместитель начальника, начальник Управления, Директор Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Астане.

2011−2013 годы — председатель Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан — главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.

2013−2014 годы — заместитель Председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

2014−2017 годы — заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей, ИО Председателя(с 25.07.2014) — Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан(03.03.2014−25.08.2014); заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК — главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.

В 2017 году — заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан — главный государственный санитарный врач Республики Казахстан.

Награды: орден«Құрмет»(2014 год); медали: государственная медаль«Ерен еңбегі үшін», юбилейные медали«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 5 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «5 жыл Астана», «10 жыл Астана»; Благодарственные письма Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, Министерства здравоохранения Республики Казахстан, акима города Астаны, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и др.