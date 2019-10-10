Бекшенов Ерболат Муратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2006 году окончил Центрально-Азиатский университет, по специальности экономист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал заместителем главы крестьянско-фермерского хозяйства«Бекшенов» Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

С февраля 2003 года по июль 2003 года — экспедитор товарищества с ограниченной ответственностью«Ет», г. Костанай Костанайской области.

С июля 2003 года по май 2004 года — менеджер товарищества с ограниченной ответственностью«Ет», г. Костанай.

С мая 2004 года по март 2006 год — начальник отдела маркетинга товарищества с ограниченной ответственностью«Ет».

С июня 2006 года по август 2006 года — исполняющий обязанности акима Донецкого сельского округа Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

С августа 2006 года по ноябрь 2007 года — аким Донецкого сельского округа Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

С ноября 2007 года по декабрь 2007 года — заместитель акима города Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской области.

С декабря 2007 года по декабрь 2010 года — аким города Мамлютки Мамлютского района Северо-Казахстанской области.

С декабря 2010 года заместитель акима района по социальным вопросам.

С июня 2014 года - январь 2018 год занимал должность акима Мамлютского района Северо-Казахстанской области.

25 января 2018 года - назначен руководителем управления земельных отношений Северо-Казахстанской области