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Бексары Жанабай Муратбекулы

Бексары Жанабай Муратбекулы

Заместитель акима Актюбинской области

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Воронежский политехнический институт по специальности «электрические машины»;

Казахский государственный юридический университет по специальности «юриспруденция».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером проектного института «Кызылордагражданпроект»;

1992-2002 годы – ведущий инженер-энергетик, инженер по контролю проектов, председатель профкома ОАО «ХаррикейнКумколь-Мунай»;

2002–2010 годы – главный инспектор аппарата акима, начальник управления промышленности и транспорта, заместитель акима Кызылординской области, Государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан;

2010-2015 годы – вице-президент по корпоративному управлению, заместитель председателя правления по корпоративному управлению АО «KEGOC»;

С ноября 2015 года - заместитель акима Актюбинской области.

Фото с сайта www.kegoc.kz



Бексары Жанабай Муратбекулы
Бексары Жанабай Муратбекулы
Заместитель акима Актюбинской области
Персональная справка