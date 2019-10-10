Бексары Жанабай Муратбекулы
Заместитель акима Актюбинской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Воронежский политехнический институт по специальности «электрические машины»;
Казахский государственный юридический университет по
специальности «юриспруденция».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером проектного института «Кызылордагражданпроект»;
1992-2002 годы – ведущий инженер-энергетик, инженер по контролю проектов, председатель профкома ОАО «ХаррикейнКумколь-Мунай»;
2002–2010 годы – главный инспектор аппарата акима, начальник управления промышленности и транспорта, заместитель акима Кызылординской области, Государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан;
2010-2015 годы – вице-президент по корпоративному управлению, заместитель председателя правления по корпоративному управлению АО «KEGOC»;
С ноября 2015 года - заместитель акима Актюбинской области.
Фото с сайта www.kegoc.kz