Бекназаров Бектас Абдыханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1983), юрист. Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере компьютерной информации» (2005). Имеет первый квалификационный класс судьи.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1978 по 1983 годы – судебный исполнитель Центрального райсуда города Джамбула, консультант, старший консультант отдела юстиции Джамбулского облисполкома.

С 1984 по 1990 годы – народный судья Джувалинского райсуда.

С 1990 по 1996 годы – судья, председатель коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда.

В 1997 году был председателем Жезказганского областного суда.

С 1997 по 1999 годы – председатель коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда.

В 2000 году – директор департамента организации деятельности судов Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 2000 по 2002 годы – судья Верховного Суда Республики Казахстан.

С 2002 по 2006 годы – председатель Атырауского областного суда.

С 2006 по 2009 годы – председатель специализированного финансового суда города Алматы.

С 2009 по 2011 годы – председатель Актюбинского областного суда.

С апреля 2011 по 16 октября 2013 года – председатель Верховного Суда Республики Казахстан.

16 октября 2013 года назначен председателем Высшего Судебного Совета РК.

С 13 сентября 2017 года - депутат Сената Парламента РК

Награжден орденом «Парасат» (2011), юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», почетными знаками «Сот жүйесінің құрметті қызметкері», «Үш би», а также медалью «Қайырымдылық үшін «САУАП», обладает званием «Почетный судья».