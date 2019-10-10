Бекмухамбетов Айбол Ануарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, факультет «Летная эксплуатация воздушного транспорта», инженер-пилот.

Кандидат технических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1983-1993 годы - пилот-инструктор, командир-инструктор воздушных судов Як-18 и Як-40, заместитель командира эскадрильи самолетов Як-40 Актюбинского высшего летного училища гражданской авиации;

1993-1994 годы - главный специалист отдела государственной политики в гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан;

1994-1996 годы - пилот самолета ТУ-154 международных воздушных линий Алматинского летно-технического комплекса;

1996-1997 годы - заместитель директора Актюбинского авиапредприятия;

1997-2000 годы - президент АО «Международный аэропорт Актобе»;

2000-2001 годы - президент АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»;

2001-2007 годы - генеральный директор АО «Международный аэропорт Атырау»;

2008-2009 годы - президент АО «Международный аэропорт Астана»;

2014-2015 годы - президент, Член Совета Директоров АО «Международный Аэропорт Алматы»;

С 30 декабря 2015 года - член Совета директоров АО «Международный Аэропорт Алматы», срок полномочий один год.

11 июня 2018 года - досрочно покинул пост президента АО "Международный Аэропорт Алматы"

Ордена: «Құрмет» (2002); «Достық» II степени (2007), «Парасат» (2011).



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