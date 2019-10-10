Бекмухамбетов Айбол Ануарович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1983 году окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, факультет «Летная эксплуатация воздушного транспорта», инженер-пилот.
Кандидат технических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1983-1993 годы - пилот-инструктор, командир-инструктор воздушных судов Як-18 и Як-40, заместитель командира эскадрильи самолетов Як-40 Актюбинского высшего летного училища гражданской авиации;
1993-1994 годы - главный специалист отдела государственной политики в гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан;
1994-1996 годы - пилот самолета ТУ-154 международных воздушных линий Алматинского летно-технического комплекса;
1996-1997 годы - заместитель директора Актюбинского авиапредприятия;
1997-2000 годы - президент АО «Международный аэропорт Актобе»;
2000-2001 годы - президент АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»;
2001-2007 годы - генеральный директор АО «Международный аэропорт Атырау»;
2008-2009 годы - президент АО «Международный аэропорт Астана»;
2014-2015 годы - президент, Член Совета Директоров АО «Международный Аэропорт Алматы»;
С 30 декабря 2015 года - член Совета директоров АО «Международный Аэропорт Алматы», срок полномочий один год.
11 июня 2018 года - досрочно покинул пост президента АО "Международный Аэропорт Алматы"
Ордена: «Құрмет» (2002); «Достық» II степени
(2007), «Парасат» (2011).
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