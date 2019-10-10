Беккер Владимир Робертович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году с отличием окончил Алматинское высшее техническое училище Министерства внутренних дел Республики Казахстан по специальности «Пожарная безопасность»;

В 2005 году Восточно-Казахстанский региональный университет по специальности «Юриспруденция».

ОПЫТ РАБОТЫ:

В органах гражданской защиты с октября 1986 года.

До 1991 года занимал различные должности среднего и старшего начальствующего состава;



1991-2008 годы - работал на руководящих должностях;

С октября 2008 года – заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС Республики Казахстан;

2014-2016 годы - заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

С января 2016 года - председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Награжден орденом «Айбын» II степени, юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», медалями «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» I, II, III степени, «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін», «Төтенше жағдайлар органдарының ардагері», нагрудными знаками «Отличник противопожарной службы», «Төтенше жағдайлар органдарының құрметті қызметкері».