Беккали Мухтар Аскарулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Родился в городе Алматы.

В 1995 году – с отличием окончил Казахскую государственную академию управления с присуждением академической степени Бакалавра экономики и маркетинга.

В 1997 году – окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, магистр экономики. Диплом с отличием.

2006 году – окончил Государственный университет штата Айова, г. Эймс, (США). Доктор экономических наук. Специализация: международная торговля, экономика промышленности и финансы.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1993 года по 1995 год – занимал должность заместителя генерального директора, ТОО «АЙДАР».

C 1995 года по 1996 год – работал в Японском агентстве по международному сотрудничеству и развитию.

С 1997 года по 1999 год – работал в компании «Артур Андерсен».

С 2001 года по 2006 год – работал в Центре по исследованиям и развитию сельского хозяйства, город Эймс (США).

С 2006 года – начальник отдела анализа инвестиционных проектов Банка «ТуранАлем».

С 25 марта 2007 года – назначен на должность управляющего директора по развитию в АО «Темiрбанк».

С 27 января 2010 года – решением совета директоров введен в состав членов правления АО «Темiрбанк».

С 2011 года – заместитель председателя правления АО «Темiрбанк»

С февраля 2012 года – финансовый директор АО «Темiрбанк»





