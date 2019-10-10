Беккали Мухтар Аскарулы
Заместитель председателя правления, член правления АО «Темiрбанк»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Родился в городе Алматы.
В 1995 году – с отличием окончил Казахскую государственную академию управления с присуждением академической степени Бакалавра экономики и маркетинга.
В 1997 году – окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, магистр экономики. Диплом с отличием.
2006 году – окончил Государственный университет штата Айова, г. Эймс, (США). Доктор экономических наук. Специализация: международная торговля, экономика промышленности и финансы.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1993 года по 1995 год – занимал должность заместителя генерального директора, ТОО «АЙДАР».
C 1995 года по 1996 год – работал в Японском агентстве по международному сотрудничеству и развитию.
С 1997 года по 1999 год – работал в компании «Артур Андерсен».
С 2001 года по 2006 год – работал в Центре по исследованиям и развитию сельского хозяйства, город Эймс (США).
С 2006 года – начальник отдела анализа инвестиционных проектов Банка «ТуранАлем».
С 25 марта 2007 года – назначен на должность управляющего директора по развитию в АО «Темiрбанк».
С 27 января 2010 года – решением совета директоров введен в состав членов правления АО «Темiрбанк».
С 2011 года – заместитель председателя правления АО «Темiрбанк»
С февраля 2012 года – финансовый директор АО «Темiрбанк»