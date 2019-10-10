Бекхожин Ерлан Халижанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова;

В 2000 году - Центрально-Азиатский университет.

Академик Академии журналистики Республики Казахстан (2001).

ОПЫТ РАБОТЫ:

1985-1992 годы — ведущий информационной программы «Панорама дня» Казахского радио;

1992-1994 годы — комментатор, заместитель главного редактора информационных программ Казахского телевидения;

1994-1997 годы — ведущий информационных программ Агентства «Хабар». Автор и ведущий информационной программы «Жеті күн» Агентства «Хабар»;

1997-2003 годы — ведущий программы «Вместе» МТРК «Мир» на ОРТ. Директор МТРК«Мир» в Республики Казахстан;

2003-2009 годы — генеральный директор ТОО «Литер-Media», председатель редакционного совета газет «Литер» и «Айкын»;

С 2009 года — генеральный директор АО «Телерадиокомплекс (ТРК) Президента Республики Казахстан»;

С 29 декабря 2016 года - 20 августа 2019 года - президент «Клуба главных редакторов».

Награды:

Орден «Құрмет» (2006); Лауреат премии «Алтын Жулдыз» в номинации «Лучший журналист года» (1996), лауреат премий Союза журналистов России (1997) и Казахстана(2000); Лауреат премии Президента Республики Казахстана в области СМИ (2008).

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