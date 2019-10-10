Бекетенов Олжас Абаевич
Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2001 года Окончил Казахскую государственную юридическую академию, специальность «Юрист».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2002 по 2006 годы — главный специалист отдела в Управлении юстиции г. Алматы; эксперт юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.
Работал в Администрации Президента РК, был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.
В 2015 году — начальник Управления государственных закупок г. Астаны.
В 2015—2016 годы — руководитель Управления государственных закупок города Астаны, руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
В 2016—2017 годы — руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции(антикоррупционной службы) по городу Астана.
С июля 2017 года по июнь 2018 года — заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики.
С 1 июня 2018 года - Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Награжден орденом«Айбын» ІІ степени.