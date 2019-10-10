Бекетенов Олжас Абаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 года Окончил Казахскую государственную юридическую академию, специальность «Юрист».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2002 по 2006 годы — главный специалист отдела в Управлении юстиции г. Алматы; эксперт юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

Работал в Администрации Президента РК, был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

В 2015 году — начальник Управления государственных закупок г. Астаны.

В 2015—2016 годы — руководитель Управления государственных закупок города Астаны, руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2016—2017 годы — руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции(антикоррупционной службы) по городу Астана.

С июля 2017 года по июнь 2018 года — заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики.

С 1 июня 2018 года - Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Награжден орденом«Айбын» ІІ степени.