Бекетаев Руслан Бакытжанович
Вице-министр финансов
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет, экономист-бухгалтер;
В 2011 году - Бристольский Университет, Великобритания , магистр экономики, финансов и менеджмента; Оксфордский Университет, Бизнес школа имени Said, Великобритания, диплом в финансовой стратегии.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1996-2001 годы – ведущий специалист, заведующий сектором, начальник отдела, заместитель начальника управления, исполняющий обязанности заместителя директора Департамента лицензирования и надзора национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам;
2001-2004 годы – начальник управления инспектирования Департамента финансового надзора Национального банка Республики Казахстан;
2004-2005 годы – начальник управления инспектирования Департамента надзора за банками Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
2005-2010 годы – служба в органах финансовой полиции, Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан;
В 2011 году – советник председателя правления акционерного общества «Казахский гуманитарно-юридический Университет»;
2011-2012 годы – заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Республики Казахстан;
С 2012 года до последнего назначения занимал должность председателя Комитета казначейства министерства финансов Республики Казахстан.
Награжден медалью «Ерен Енбегi ушiн», отличник финансовой системы.