Бекетаев Руслан Бакытжанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет, экономист-бухгалтер;

В 2011 году - Бристольский Университет, Великобритания , магистр экономики, финансов и менеджмента; Оксфордский Университет, Бизнес школа имени Said, Великобритания, диплом в финансовой стратегии.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1996-2001 годы – ведущий специалист, заведующий сектором, начальник отдела, заместитель начальника управления, исполняющий обязанности заместителя директора Департамента лицензирования и надзора национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам;

2001-2004 годы – начальник управления инспектирования Департамента финансового надзора Национального банка Республики Казахстан;

2004-2005 годы – начальник управления инспектирования Департамента надзора за банками Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2005-2010 годы – служба в органах финансовой полиции, Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан;

В 2011 году – советник председателя правления акционерного общества «Казахский гуманитарно-юридический Университет»;

2011-2012 годы – заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Республики Казахстан;

С 2012 года до последнего назначения занимал должность председателя Комитета казначейства министерства финансов Республики Казахстан.

Награжден медалью «Ерен Енбегi ушiн», отличник финансовой системы.