Бекетаев Руслан Бакытжанович

Родился 16 ноября 1975 года в Южно-Казахстанской области.

Образование:

– Казахский Государственный Аграрный Университет (1996) Экономист-Бухгалтер (диплом с отличием)

– Бристольский Университет, Великобритания (09.2009-02.2011) Магистр Экономики, Финансов и Менеджмента (диплом с отличием)

– Оксфордский Университет, Бизнес школа имени Said, Великобритания (01.2010-05.2011) Диплом в Финансовой Стратегии (диплом с отличием)

– Казахский Гуманитарно–Юридический Университет (2012 –2014) Юриспруденция

– Империал Колледж Лондона, Бизнес школа Imperial College, Великобритания (2017-2019) Магистр по специальности – Executive MBA (Магистр бизнес – администрирования для руководителей) (диплом с отличием)

– Империал Колледж Лондона, Бизнес школа Imperial College, Великобритания (2017 – 2019) Диплом в Менеджменте

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 1996 году ведущим специалистом Отдела регистрации комиссии ценных бумаг приватизированных предприятий Управления допуска ценных бумаг к обращению исполнительного аппарата Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам.

С апреля 1999 года по август 2000 года - заведующий сектором учебных центров и контроля за использованием квалификационных свидетельств Отдела надзора Управления лицензирования и надзора Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам, г. Алматы.

С августа 2000 года по октября 2000 года - начальник Отдела лицензирования Управления лицензирования и надзора Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам, г. Алматы.

С октября 2000 года по январь 2001 года - заместитель начальника Управления лицензирования и надзора Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам, г. Алматы.

С января 2001 года по август 2001 года - и.о. заместителя директора Департамента лицензирования и надзора Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам, г. Алматы.

С августа 2001 года по январь 2002 года - заместитель начальника Управления лицензирования и надзора Департамента регулирования рынка ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан, г. Алматы.

С января 2002 года по март 2002 года - заместитель начальника Управления регулирования инвестиционной деятельности и инфраструктуры рынка ценных бумаг Департамента регулирования рынка ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан, г. Алматы.

С марта 2002 года по июль 2002 года - начальник Управления регулирования инвестиционной деятельности и инфраструктуры рынка ценных бумаг Департамента регулирования рынка ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан, г. Алматы.

С июля 2002 года по сентябрь 2002 года - начальник Управления инспектирования и контроля деятельности субъектов рынка ценных бумаг Департамента регулирования рынка ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан, г. Алматы.

С сентября 2002 года по декабрь 2003 года - заместитель начальника Управления инспектирования Департамента финансового надзора Национального Банка Республики Казахстан, г. Алматы.

С января 2004 года по май 2004 года - начальник Управления инспектирования Департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, г. Алматы.

С мая 2004 года по май 2005 года - начальник Управления инспектирования Департамента надзора за банками Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, г. Алматы

С июня 2005 года по ноябрь 2010 года - служба в органах финансовой полиции.

С мая 2011 года по июль 2011 года - Советник председателя правления АО «Казахский Гуманитарно-юридический Университет», г. Астана.

С июля 2011 года по август 2011 года - и.о. заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, г.Астана.

С августа 2011 года по апрель 2012 года - заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, г.Астана.

С апреля 2012 года по июль 2014 года - Председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан , г.Астана.

С июля 2014 года - вице - министр финансов Республики Казахстан.

Женат, имеет четверых детей.

Награжден почетной грамотой Председателя Агентства финансовой полиции РК - 2007 г., медаль «Ерен еңбегі үшін» - 2008 г., нагрудной знак «Қаржы қызметінің үздігі» - 2011 г., орден «Құрмет» -2015 г