Бекетаев Марат Бакытжанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил Казахский государственный юридический университет;

В 2000 году окончил Лондонскую школу экономики и политических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2001-2002 годы - заведующий сектором обработки информации организационно-протокольного отдела РГП «Департамента по работе с дипломатическими представительствами МИД РК»;

2002-2003 годы - начальник организационно-аналитического отдела ЗАО «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса» г. Алматы;

С августа по декабрь 2003 года работал начальником отдела, Управления Департамента правового обеспечения государственной службы Агентства по делам государственной службы РК;

С января по сентябрь 2004 года являлся Советником Председателя Агентства по делам государственной службы РК, заместителем Директора ГУ «Центр информации и тестирования» Агентства по делам государственной службы РК;

2004-2006 годы - заместитель директора, директор РГКП «Евразийский центр обучения государственных служащих» Агентства по делам государственной службы РК;

2006-2007 годы - советник заместителя премьер-министра Республики Казахстан;

В 2007 году был советником премьер-министра Республики Казахстан;

2007-2010 годы - вице-министр юстиции Республики Казахстан;

2010-2015 годы – ответственный секретарь Министерства юстиции Республики Казахстан;

С декабря 2015 года по сентябрь 2016 года - заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

С 13 сентября 2016 года - министр юстиции Республики Казахстан.

Награжден орденом «Құрмет» (2011 г.)