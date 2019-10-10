Бекенов Кайрат Аскарбекович
Председатель правления АО «НК «СПК «Актобе»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности экономист;
Академию права и рынка по специальности юрист;
Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
Магистр государственного и местного управления.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2000-2006 годы -
налоговый инспектор города Алматы, ведущий специалист Министерства
государственных доходов Республики Казахстан города Астаны, главный специалист
- налоговый инспектор города Алматы;
2006-2007 годы - начальник управления Департамента привлечения правительственных займов Министерства финансов Республики Казахстан;
2007-2008 годы - главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан;
2008-2009 годы - заместитель акима Сарыаркинского района города Астаны;
2009-2010 годы - заместитель акима города Кызылорды;
2010-2011 годы - аким Жалагашского района Кызылординской области;
2011-2012 годы - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан;
2012-2015 годы - заместитель акима Северо-Казахстанской области;
С ноября 2015 года - председатель правления АО «НК «СПК «Актобе».
Фото news.caravan.kz