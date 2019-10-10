Бекбосунов Сабыржан Мадиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1972 году окончил Алма-Атинский строительный техникум;

В 1980 году – Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист.

Государственный советник юстиции 3 класса.







ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1972 году слесарем-сантехником СМУ.

1981-1982 годы – стажер, следователь прокуратуры Илийского района;

1982-1985 годы – старший следователь прокуратуры Алма-Атинской области;

1985-1988 годы – заместитель прокурора Илийского района;

1988-1989 годы – главный специалист отдела административных органов Алма-Атинского облисполкома;

1989-1990 годы – главный специалист отдела административных органов УД СМ Казахской ССР;

1991-1992 годы – старший помощник прокурора, начальник отдела прокуратуры Алма-Атинской области;

1992-1996 годы – прокурор Каскеленского района;

1996-1997 годы – заместитель начальника УГСК по Алматинской области;

1997-1998 годы – начальник отдела генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

1998-1999 годы – заведующий сектором секретариата Совета безопасности Республики Казахстан;

1999-2003 годы – заместитель, первый заместитель прокурора города Астаны;

2003-2006 годы – вице-министр юстиции Республики Казахстан;

2006-2009 годы – председатель Комитета по работе с несостоятельными должниками министерства финансов Республики Казахстан;

2009-2010 годы – первый заместитель прокурора Павлодарской области;

2010-2014 годы - прокурор Мангистауской области;

С 21 октября 2014 года - прокурор города Астана.

Член партии «Hyp Отан». Награжден медалями «Астана», «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл». Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан.