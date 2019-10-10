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Бекбосунов Сабыржан Мадиевич

Бекбосунов Сабыржан Мадиевич

Прокурор города Астаны

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1972 году окончил Алма-Атинский строительный техникум;

В 1980 году – Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист. 

Государственный советник юстиции 3 класса. 



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1972 году слесарем-сантехником СМУ.

1981-1982 годы – стажер, следователь прокуратуры Илийского района;

1982-1985 годы – старший следователь прокуратуры Алма-Атинской области;

1985-1988 годы – заместитель прокурора Илийского района;

1988-1989 годы – главный специалист отдела административных органов Алма-Атинского облисполкома;

1989-1990 годы – главный специалист отдела административных органов УД СМ Казахской ССР;

1991-1992 годы – старший помощник прокурора, начальник отдела прокуратуры Алма-Атинской области;

1992-1996 годы – прокурор Каскеленского района;

1996-1997 годы – заместитель начальника УГСК по Алматинской области;

1997-1998 годы – начальник отдела генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

1998-1999 годы – заведующий сектором секретариата Совета безопасности Республики Казахстан;

1999-2003 годы – заместитель, первый заместитель прокурора города Астаны;

2003-2006 годы – вице-министр юстиции Республики Казахстан;

2006-2009 годы – председатель Комитета по работе с несостоятельными должниками министерства финансов Республики Казахстан;

2009-2010 годы – первый заместитель прокурора Павлодарской области;

2010-2014 годы - прокурор Мангистауской области;

С 21 октября 2014 года - прокурор города Астана.

Член партии «Hyp Отан». Награжден медалями «Астана», «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл». Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан. 



Бекбосунов Сабыржан Мадиевич
Бекбосунов Сабыржан Мадиевич
Прокурор города Астаны
Персональная справка