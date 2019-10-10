Бекбанова Жанар Рустемовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, преподаватель русского языка и литературы;

В 2006 году - Карагандинский экономический университет, бакалавр юриспруденции.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1996-2006 годы - ассистент режиссера, корреспондент, репортер, редактор-корреспондент, редактор Карагандинской областной телерадиокомпании, Карагандинского областного филиала АО «РТРК «Казахстан»;

2006-2009 годы - главный специалист, руководитель пресс-службы аппарата акима Карагандинской области;

2009-2012 годы - советник первого заместителя председателя, руководитель пресс-службы центрального аппарата НДП «Hyp Отан»;

2012-2014 годы - заместитель Руководителя Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

С июня по сентябрь 2014 - заместитель акима Карагандинской области по вопросам социальной сферы и внутренней политики.

Награждена Орденом «Курмет».