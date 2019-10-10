Бегимбетов Ергали Нурланович
Председатель правления АО «Страховая компания Amanat Insurance», член совета директоров
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1994 году окончил факультет автоматизации технологических процессов и производств по специальности «инженер по автоматизации» Алма-Атинского энергетического института.
Имеет ряд сертификатов по обучению в Arthur Andersen и «Эрнст энд Янг».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С октября 2000 года являлся вице-президентом ОАО «Страховая компания КBS Garant», затем исполнял обязанности председателя правления ОАО «Страховая компания КBS Garant»;
С февраля 2003 года – советник председателя правления ОАО «Банк ТуранАлем»;
С июля 2003 года по март 2015 год – председатель правления СК «Лондон-Алматы»;
С марта 2015 года - председатель правления АО «Страховая компания Amanat Insurance»;
С 15 апреля 2015 года - член совета директоров.
В области страхового бизнеса прошел обширную стажировку в американских компаниях Nationwide и Grange Insurance.