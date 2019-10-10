Бегимбетов Ергали Нурланович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил факультет автоматизации технологических процессов и производств по специальности «инженер по автоматизации» Алма-Атинского энергетического института.

Имеет ряд сертификатов по обучению в Arthur Andersen и «Эрнст энд Янг».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С октября 2000 года являлся вице-президентом ОАО «Страховая компания КBS Garant», затем исполнял обязанности председателя правления ОАО «Страховая компания КBS Garant»;

С февраля 2003 года – советник председателя правления ОАО «Банк ТуранАлем»;

С июля 2003 года по март 2015 год – председатель правления СК «Лондон-Алматы»;

С марта 2015 года - председатель правления АО «Страховая компания Amanat Insurance»;

С 15 апреля 2015 года - член совета директоров.

В области страхового бизнеса прошел обширную стажировку в американских компаниях Nationwide и Grange Insurance.