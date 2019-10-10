Базартай Жандос Нуртаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2009 году окончил Кызылординский госуниверситет им. Коркыт ата по специальности «учитель истории»;

В 2011 году окончил этот же университет по специальности «магистр педагогических наук» исторического факультета.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовой путь начал в 2007 году с должности помощника ректора КызГУ им. Коркыт ата, работал председателем ОО «Студент жастар одағы», Исполнительным секретарем Кызылординского областного филиала молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нұр Отан», директором Корпоративного фонда «Жас Отан» по Кызылординской области;

Занимал должность руководителя управления по вопросам молодежной политики Кызылординской области;



С 2014 года до нынешнего назначения работал заместителем председателя областного филиала партии «Нур Отан».



