Базарбаев Куанар Бекенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2005 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК, специальность – инженер пожарной безопасности.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1992 году – пожарный склада «НЗ» ОПО УВД Северо-Казахстанской области;

1992-1994 годы – пожарный 75-ПВПЧ ОПО УВД по охране города Петропавловска;

В 1994 году назначен инспектором группы ГПН 75 ПВПЧ ОПО УВД по охране города Петропавловска;

1996-1997 годы – инспектор отделения дознания УГПС при УВД Северо-Казахстанской области;

В 1997 году – помощник руководителя тушения пожара ДСПТ УГПС при УВД Северо-Казахстанской области;

1997-1999 годы – старший помощник тушения пожара ДСПТ ГПС ГКЧС Северо-Казахстанской области;

В 1999 году – помощник руководителя тушения пожара ДСПТ ГПС Северо-Казахстанской области;

1999-2000 годы – начальник поста по охране города Петропавловска ПЧ-2 ГПС Северо-Казахстанской области;

В 2000 году – начальник ПЧ-17 г. Петропавловска ГПС Северо-Казахстанской области;

2000-2001 годы – начальник ПЧ-17 г. Петропавловска СО ГПС Северо-Казахстанской области;

2001-2005 годы – начальник СПЧ-17 г. Петропавловска СО УГПС Северо-Казахстанской области;

2005-2008 годы – начальник филиала ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» по Северо-Казахстанской области;

2008-2011 годы – начальник ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Северо-Казахстанской области;

2011-2012 годы – начальник ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Северо-Казахстанской области;

2012-2015 годы - заместитель руководителя Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области;

С января 2015 года - руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.











