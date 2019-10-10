Байжунусов Эрик Абенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алматинский государственный медицинский институт, курсы Миддлсекского университета Великобритании. Имеет специальности врача-хирурга, «менеджмент в здравоохранении».

ОПЫТ РАБОТЫ:

В1986 году трудовую деятельность начал медбратом травматологического отделения Алматинской областной клинической больницы;

1988-1989 годы - врач-хирург с прохождением интернатуры в Капчагайской городской больнице;

1989-1994 годы - врач-хирург поликлиники, врач-хирург стационара;

1994-1998 годы - заместитель главного врача Капчагайской городской больницы по поликлинике, врач хирургического отделения;

1998-1999 годы -заместитель главного врача по экономическим вопросам Центральной районной больницы Енбекшиказахского района Алматинской области;

В 1999 году - главный специалист отдела организационной работы Государственного учреждения «Центр по оплате медицинских услуг» (ЦОМУ) Министерства здравоохранения, образования и спорта;

1999-2000 годы - заместитель начальника управления статистики, анализа и информационных систем ЦОМУ, РГКП «Денсаулык» Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения;

2000-2002 годы - начальник отдела организационной, кадровой и правовой работы РГКП «Денсаулык» Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения;

2002-2005 годы - главный эксперт Отдела социально-культурного развития Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан;

2005-2008 годы - первый заместитель начальника Управления здравоохранения Алматинской области по лечебной работе;

2008-2010 - начальник Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области;

2010-2014 годы - вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;

В июне 2015 года был назначен и.о. руководителя Управления здравоохранения города Астаны, а затем – руководителем управления.

