Алматы
  1. Главная
  2. Персональная справка
  3. Байжанов Улан Сапарович
Байжанов Улан Сапарович

Байжанов Улан Сапарович

Ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1980 году окончил Казахский государственный университет им. С. Кирова по специальности «Правоведение».









ОПЫТ РАБОТЫ:

1980-1983 годы - старший юрисконсульт КП «КазГУград»;

1983-1987 годы - начальник отдела РО «Казкнига» Госкомиздата Казахской ССР;

1987-1991 годы - инструктор, заместитель заведующего юридическим отделом, заведующий отделом административных органовзаведующий государственно-правовым отделом Алматинского горисполкома;

1991-1995 годы – начальник Управления юстиции города Алматы, член коллегии Министерства юстиции Республики Казахстан;

1997–1999 годы - вице-президент ОАО «Казахтелеком»;

1999-2002 годы – вице - министр Министерства государственных доходов РК;

В начале 2003 года приступил к работе в системе АО «НК «КазМунайГаз», работал на таких должностях как исполнительный директор по правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз», Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ЗАО «МНК «КазМунайТениз»;

2003-2005 годы - президент АО «КазМунайГазКонсалтинг»;

2005-2007 годы - руководитель аппарата президента АО НК «КазМунайГаз»;

2007-2008 годы - вице-президент по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз»;

2009-2011 годы - председатель Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», управляющий директор в АО «Самрук-Казына», курировал блок горно-промышленных активов;

2011-2012 годы - руководитель аппарата Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

С августа 2015 года - ректор Академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуре РК.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл».



Байжанов Улан Сапарович
Байжанов Улан Сапарович
Ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК
Персональная справка