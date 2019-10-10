Байжанов Улан Сапарович
Ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1980 году окончил Казахский государственный университет им. С. Кирова по специальности «Правоведение».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1980-1983 годы - старший юрисконсульт КП «КазГУград»;
1983-1987 годы - начальник отдела РО «Казкнига» Госкомиздата Казахской ССР;
1987-1991 годы - инструктор, заместитель заведующего юридическим отделом, заведующий отделом административных органовзаведующий государственно-правовым отделом Алматинского горисполкома;
1991-1995 годы – начальник Управления юстиции города Алматы, член коллегии Министерства юстиции Республики Казахстан;
1997–1999 годы - вице-президент ОАО «Казахтелеком»;
1999-2002 годы – вице - министр Министерства государственных доходов РК;
В начале 2003 года приступил к работе в системе АО «НК «КазМунайГаз», работал на таких должностях как исполнительный директор по правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз», Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ЗАО «МНК «КазМунайТениз»;
2003-2005 годы - президент АО «КазМунайГазКонсалтинг»;
2005-2007 годы - руководитель аппарата президента АО НК «КазМунайГаз»;
2007-2008 годы - вице-президент по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз»;
2009-2011 годы - председатель Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», управляющий директор в АО «Самрук-Казына», курировал блок горно-промышленных активов;
2011-2012 годы - руководитель аппарата Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
С августа 2015 года - ректор Академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуре РК.
Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл».