Байжанов Улан Сапарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1980 году окончил Казахский государственный университет им. С. Кирова по специальности «Правоведение».







ОПЫТ РАБОТЫ:

1980-1983 годы - старший юрисконсульт КП «КазГУград»;

1983-1987 годы - начальник отдела РО «Казкнига» Госкомиздата Казахской ССР;

1987-1991 годы - инструктор, заместитель заведующего юридическим отделом, заведующий отделом административных органовзаведующий государственно-правовым отделом Алматинского горисполкома;

1991-1995 годы – начальник Управления юстиции города Алматы, член коллегии Министерства юстиции Республики Казахстан;

1997–1999 годы - вице-президент ОАО «Казахтелеком»;

1999-2002 годы – вице - министр Министерства государственных доходов РК;

В начале 2003 года приступил к работе в системе АО «НК «КазМунайГаз», работал на таких должностях как исполнительный директор по правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз», Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ЗАО «МНК «КазМунайТениз»;

2003-2005 годы - президент АО «КазМунайГазКонсалтинг»;

2005-2007 годы - руководитель аппарата президента АО НК «КазМунайГаз»;

2007-2008 годы - вице-президент по поддержке бизнеса и правовому обеспечению АО «НК «КазМунайГаз»;

2009-2011 годы - председатель Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук», управляющий директор в АО «Самрук-Казына», курировал блок горно-промышленных активов;

2011-2012 годы - руководитель аппарата Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

С августа 2015 года - ректор Академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуре РК.



Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл».

