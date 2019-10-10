Байзаков Сайлау Байзакович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный университет по специальности Прикладная математика (1961 г.), Государственную Казахскую Академию Управления по специальности экономика, планирование (1965 г.).

ОПЫТ РАБОТЫ:

1964 – 1976 гг. - Начальник отдела программного обеспечения ЭВМ Института экономических исследований.

1976 – 1985 гг. - Заместитель директора Института экономических исследований.

1986 – 1993 гг. - Директор Исследовательского института управления.

1994 - 1995 гг. - Главный эксперт Верховного Совета Национальной комиссии по ценным бумагам РК.

1996 – 1999 гг. - Директор Института повышения квалификации госслужащих при Правительстве РК.

1999 - 2002 гг. - Руководитель местных консультантов Проекта Tacis EDKZ 9602.

2003 – 2004 гг. - Руководитель макроэкономической группы Координационного центра по изменению климата.

2004 – 2008 гг. - Вице-президент по науке АО «Институт экономических исследований».

2008 – 2010 гг. - Научный руководитель АО «Институт экономических исследований».

2010 г. – по настоящее время - Научный руководитель - Директор Центра АО «Институт экономических исследований».

Имеет более 150 публикаций, в том числе по рыночной экономике, макроэкономическому прогнозированию, анализу торговой политики, материалам обучения более 50 публикаций.