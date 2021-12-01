Байтилесов Нурсултан Толенович
Заместитель руководителя аппарата Верховного Суда Республики Казахстан
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Гуманитарно-юридический колледж Казахского гуманитарно-юридического университета - Специальность «Правоведение»
- Южно-Казахстанский Государственный университет имени М.Ауезова - Специальность «Юриспруденция»
- Региональный социально-инновационный университет - Специальность «государственное и местное управление»
Трудовой стаж:
- Ведущий специалист Алматинского районного суда города Астаны (2009-2010);
- Главный специалист-секретарь судебного заседания Алматинского районного суда города Астаны (2010-2011);
- Судебный пристав Атырауского областного суда (2011-2012);
- Главный специалист Атырауского областного суда (2012-2013);
- Заместитель руководителя ГУ «Канцелярия Атырауского областного суда» (2013-2015);
- Заместитель руководителя ГУ «Канцелярия Павлодарского областного суда» (2015-2016);
- Руководитель РГУ «Администратора Военного Суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (Аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» (2016-2018);
- Заместитель заведующего Отделом международных связей и Протокола Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (2018-19.11.2018);
- Руководитель Администратора судов по городу Шымкент (19.11.2018-01.2020);
- Заместитель руководителя аппарата Верховного Суда Республики Казахстан (с 01.2020).
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
- Медаль «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл» (12.2021)
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