  1. Главная
  2. Персональная справка
Байтилесов Нурсултан Толенович

Байтилесов Нурсултан Толенович

Заместитель руководителя аппарата Верховного Суда Республики Казахстан

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Гуманитарно-юридический колледж Казахского гуманитарно-юридического университета - Специальность «Правоведение»
  • Южно-Казахстанский Государственный университет имени М.Ауезова - Специальность «Юриспруденция»
  • Региональный социально-инновационный университет - Специальность «государственное и местное управление»

Трудовой стаж:

  • Ведущий специалист Алматинского районного суда города Астаны (2009-2010);
  • Главный специалист-секретарь судебного заседания Алматинского районного суда города Астаны (2010-2011);
  • Судебный пристав Атырауского областного суда (2011-2012);
  • Главный специалист Атырауского областного суда (2012-2013);
  • Заместитель руководителя ГУ «Канцелярия Атырауского областного суда» (2013-2015);
  • Заместитель руководителя ГУ «Канцелярия Павлодарского областного суда» (2015-2016);
  • Руководитель РГУ «Администратора Военного Суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (Аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» (2016-2018);
  • Заместитель заведующего Отделом международных связей и Протокола Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (2018-19.11.2018);
  • Руководитель Администратора судов по городу Шымкент (19.11.2018-01.2020);
  • Заместитель руководителя аппарата Верховного Суда Республики Казахстан (с 01.2020).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

  • Медаль «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл» (12.2021)
Новостная лента
Все новости
Смотрите также