Байсынов Мурат Байсынович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Казахский государственный университет имени С.М.Кирова по специальности «правоведение»;

В 1999 году – Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит».

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1990 году начал трудовую деятельность стажером прокуратуры Кызыл-Ординской области;

1990-1993 годы – стажер-исследователь, ассистент кафедры теории и истории государства и права Казахского государственного университета имени Аль-Фараби;

1993-1994 годы – старший консультант Отдела по вопросам законодательства, правовой экспертизы и анализа Верховного Совета РК;

1994-1995 годы – заместитель генерального директора Казахско-Германского совместного предприятия «Олимпия-Экспресс-Алматы»;

1995-2003 годы – главный юрисконсульт Управления правого обеспечения валютного регулирования и контроля иностранных операций, заместитель начальника Управления правого обеспечения расчетно-кредитных отношений и внутренней службы, заместитель начальника Управления правого обеспечения валютного регулирования и контроля, заместитель начальника, начальник Управления правого обеспечения расчетных отношений и учета, заместитель директора Юридического Департамента Национального банка Республики Казахстан;

2004-2011 годы – директор Юридического Департамента, заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан;

2011-2012 годы – заместитель генерального директора ТОО «Самрук-Казына Финанс»;

2012-2013 годы – председатель правления АО «Темiрбанк»;

С 1 февраля по 27 ноября 2014 года – занимал должность главного юридического советника АО «Народный Банк Казахстана»;

С 28 ноября 2014 года – заместитель председателя правления АО «Altyn Bank».