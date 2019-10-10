Байсынов Мурат Байсынович
Председатель правления АО «Темiрбанк»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1990 году – окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова по специальности «Юрист».
В 1999 году – окончил финансово-экономический факультет Всероссийского финансово-экономического института по специальности «Экономист».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С августа 1990 года – следователь прокуратуры г. Кзыл-Орда.
С ноября 1990 года – ассистент кафедры теории государства и права юридического факультета Казахского государственного университета им. Аль-Фараби.
С 1993 года – старший консультант отдела законодательства Верховного Совета Республики Казахстан.
С 1994 года – заместитель генерального директора СП «Олимпия-экспресс-Алматы».
С 1998 года – начальник управления, заместитель директора юридического департамента Национального банка РК.
С 2004 года – директор юридического департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
С августа 2007 года по апрель 2011 год – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
С июля 2011 года до 27 апреля 2012 года – председатель совета директоров АО «Темiрбанк».
С апреля 2012 года – председатель правления АО «Темiрбанк».