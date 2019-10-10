Байсынов Мурат Байсынович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году – окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова по специальности «Юрист».

В 1999 году – окончил финансово-экономический факультет Всероссийского финансово-экономического института по специальности «Экономист».







ОПЫТ РАБОТЫ:

С августа 1990 года – следователь прокуратуры г. Кзыл-Орда.

С ноября 1990 года – ассистент кафедры теории государства и права юридического факультета Казахского государственного университета им. Аль-Фараби.

С 1993 года – старший консультант отдела законодательства Верховного Совета Республики Казахстан.

С 1994 года – заместитель генерального директора СП «Олимпия-экспресс-Алматы».

С 1998 года – начальник управления, заместитель директора юридического департамента Национального банка РК.

С 2004 года – директор юридического департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

С августа 2007 года по апрель 2011 год – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

С июля 2011 года до 27 апреля 2012 года – председатель совета директоров АО «Темiрбанк».

С апреля 2012 года – председатель правления АО «Темiрбанк».





