Байшаков Сеильда Икрамович
Президент Федерации футбола Казахстана
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский институт физической культуры и спорта.
Выступал за сборную СССР и сборную КазССР по футболу.
Мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РК.
Президент союза ветеранов футбола РК.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В разное время занимал должности:
- первый вице-президент АО «Футбольный клуб «Кайрат»;
- президент Ассоциации мини-футбола Республики Казахстан;
- ведущий специалист ФФК по детско-юношескому футболу;
- вице-президента ФСК;
- председатель судейского комитета ФСК;
- директор НФЛ.
С 28 августа 2007 года – вице-президент ФФК;
С 2013 года – председатель Технического комитета;
С 19 октября 2016 года – исполняющий обязанности президента ФФК;
С 28 ноября 2016 года - избран президентом Федерации футбола Казахстана сроком до 28 ноября 2020 года.
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