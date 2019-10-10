Байшаков Сеильда Икрамович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский институт физической культуры и спорта.

Выступал за сборную СССР и сборную КазССР по футболу.

Мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РК.

Президент союза ветеранов футбола РК.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В разное время занимал должности:

- первый вице-президент АО «Футбольный клуб «Кайрат»;

- президент Ассоциации мини-футбола Республики Казахстан;

- ведущий специалист ФФК по детско-юношескому футболу;

- вице-президента ФСК;

- председатель судейского комитета ФСК;

- директор НФЛ.

С 28 августа 2007 года – вице-президент ФФК;

С 2013 года – председатель Технического комитета;

С 19 октября 2016 года – исполняющий обязанности президента ФФК;

С 28 ноября 2016 года - избран президентом Федерации футбола Казахстана сроком до 28 ноября 2020 года.

Источник фото: сайт www.kff.kz