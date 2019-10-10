Байсеитов Бахытбек Рымбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1979 году окончил Московский финансовый институт.

В 1981 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства.

С 1982 по 1986 году - Аспирантура, Кафедра «Денежное обращение и кредит», Алма-Атинский институт народного хозяйства.

В 1987 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, факультет повышения квалификации.





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1979 по 1980 годы - Алма-Атинская областная контора Госбанка СССР, экономист.

С 1981 по 1987 годы - Казахская республиканская контора Госбанка СССР, старший экономист, начальник отдела, заместитель начальника управления.

В 1988 году - Казахская республиканская контора Жилсоцбанка СССР, начальник управления, член Правления.

С 1988 по 1991 годы - Алма-Атинский центральный кооперативный банк «Центрбанк», председатель Правления.

С 1991по 1997 годы - Казахский центральный акционерный банк «Центрбанк», председатель Правления, председатель Совета Директоров.

С 1993 по 2004 годы - ЗАО «Кахстанский Интернациональный Банк», председатель наблюдательного Совета.

С 1993 года по н.в - ФПГ «Атамекен» президент, председатель Правления.

С 1997 года по н.в - АО «Банк ЦентрКредит», председатель наблюдательного Совета, председатель Совета директоров Ассоциация банков РК, президент ООО «Банк БЦК-Москва», Председатель Совета Директоров.



Прочие должности:

С 1992 по 1996 годы - президент Конгресса предпринимателей Казахстана.

С 1993 по 2003 годы - председатель наблюдательного совета (совета директоров) ЗАО «Казахстанский интернациональный банк».

С 1993 по 1996 годы - сопредседатель Американо-Казахстанского делового совета.4

В 1996 году - президент Ассоциации банков Казахстана.

С 1998 по 2003 годы - член совета директоров ОАО «Банк Туран-Алем».

С 2001 по 2003 годы - член Совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан.

С 2003 по 2005 годы - член совета директоров компании «ВМВ Munai».

В 2009 году - вице-президент Международного банковского совета.



Награды: ордена «Курмет», «Звезда Содружества». Медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» (2004), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).





