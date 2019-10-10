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Байсеитов Бахытбек Рымбекович

Байсеитов Бахытбек Рымбекович

Председатель Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит»

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1979 году окончил Московский финансовый институт.
В 1981 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства.
С 1982 по 1986 году  - Аспирантура, Кафедра «Денежное обращение и кредит», Алма-Атинский институт народного хозяйства.
В 1987 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, факультет повышения квалификации.








ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1979 по 1980 годы - Алма-Атинская областная контора Госбанка СССР, экономист.
С 1981 по 1987 годы - Казахская республиканская контора Госбанка СССР, старший экономист, начальник отдела, заместитель начальника управления.
В 1988 году -  Казахская республиканская контора Жилсоцбанка СССР, начальник управления, член Правления.
С 1988 по 1991 годы - Алма-Атинский центральный кооперативный банк «Центрбанк», председатель Правления.
С 1991по 1997 годы - Казахский центральный акционерный банк «Центрбанк», председатель Правления, председатель Совета Директоров.
С 1993 по 2004 годы - ЗАО «Кахстанский Интернациональный Банк», председатель наблюдательного Совета.
С 1993 года по н.в -  ФПГ «Атамекен» президент, председатель Правления.
С 1997 года по н.в - АО «Банк ЦентрКредит», председатель наблюдательного Совета, председатель Совета директоров Ассоциация банков РК, президент ООО «Банк БЦК-Москва», Председатель Совета Директоров.

Прочие должности:
С 1992 по 1996 годы - президент Конгресса предпринимателей Казахстана.
С 1993 по 2003 годы - председатель наблюдательного совета (совета директоров) ЗАО «Казахстанский интернациональный банк».
С 1993 по 1996 годы - сопредседатель Американо-Казахстанского делового совета.4
В 1996 году - президент Ассоциации банков Казахстана.
С 1998 по 2003 годы - член совета директоров ОАО «Банк Туран-Алем».
С 2001 по 2003 годы - член Совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан.
С 2003 по 2005 годы - член совета директоров компании «ВМВ Munai».
В 2009 году - вице-президент Международного банковского совета.

Награды: ордена «Курмет», «Звезда Содружества». Медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» (2004), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).


























Байсеитов Бахытбек Рымбекович
Байсеитов Бахытбек Рымбекович
Председатель Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит»
Персональная справка