Баймырзаев Куат Маратулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1989 году окончил географический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова по специальности география.

В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономико-географическая оценка территориальных сочетаний природных ресурсов Центрального Казахстана» по специальности «Экономическая, социальная и политическая география»;

В 1998 году решением ВАК МОН РК присвоено ученое звание доцент;

В 2001 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Экономико-географические проблемы рационального природопользования в Центрально-Казахстанском регионе» по специальности «Экономическая, социальная и политическая география», «Геоэкология»;

В 2003 году решением ВАК МОН РК присвоено ученое звание профессор.

С 2005 года Академик Казахской академии образования имени И. Алтынсарина.

С 2014 года почетный академик Национальной академии наук Республики Казахстан.

Автор нескольких пособий и ряда научных статей.





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1989 года работал заместителем секретаря комсомольской организации по идеологической работе в Казахском государственном университете имени С.М.Кирова;

1991-1997 годы - помощник ректора Казахского государственного университета имени аль-Фараби;

1997-1998 годы - проректор по студенческим вопросам Казахского государственного университета имени аль-Фараби;

1998-2001 годы - проректор по общим и производственно-хозяйственным вопросам Казахского государственного университета имени аль-Фараби;

2001-2004 годы - декан географического факультета Казахского Национального университета имени аль-Фараби;

С 2004 года по апрель 2016 года - ректор Костанайского государственного педагогического института;

29 марта 2016 года назначен и.о. ректора Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова;

С декабря 2016 года - ректор Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова.

Награжден:

Орденом «Құрмет»;

Нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2007 г.) и «Ы.Алтынсарин» (2008 г.), «За вклад в обеспечение правопорядка» МВД РК (2014г);

Юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», 2015ж.;

За личный вклад в пропаганду двустороннего сотрудничества между Францией и Казахстаном удостоен кавалерской степени «Академической пальмовой ветви» (2014г.).

Женат, воспитывает троих детей.

Источник фото: сайт zhgu.edu.kz.







