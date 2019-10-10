Баймырзаев Куат Маратулы
Ректор Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1989 году окончил географический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова по специальности география.
В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономико-географическая оценка территориальных сочетаний природных ресурсов Центрального Казахстана» по специальности «Экономическая, социальная и политическая география»;
В 1998 году решением ВАК МОН РК присвоено ученое звание доцент;
В 2001 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Экономико-географические проблемы рационального природопользования в Центрально-Казахстанском регионе» по специальности «Экономическая, социальная и политическая география», «Геоэкология»;
В 2003 году решением ВАК МОН РК присвоено ученое звание профессор.
С 2005 года Академик Казахской академии образования имени И. Алтынсарина.
С 2014 года почетный академик Национальной академии наук Республики Казахстан.
Автор нескольких пособий и ряда научных статей.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1989 года работал заместителем секретаря комсомольской организации по идеологической работе в Казахском государственном университете имени С.М.Кирова;
1991-1997 годы - помощник ректора Казахского государственного университета имени аль-Фараби;
1997-1998 годы - проректор по студенческим вопросам Казахского государственного университета имени аль-Фараби;
1998-2001 годы - проректор по общим и производственно-хозяйственным вопросам Казахского государственного университета имени аль-Фараби;
2001-2004 годы - декан географического факультета Казахского Национального университета имени аль-Фараби;
С 2004 года по апрель 2016 года - ректор Костанайского государственного педагогического института;
29 марта 2016 года назначен и.о. ректора Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова;
С декабря 2016 года - ректор Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова.
Награжден:
Орденом «Құрмет»;
Нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2007 г.) и «Ы.Алтынсарин» (2008 г.), «За вклад в обеспечение правопорядка» МВД РК (2014г);
Юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», 2015ж.;
За личный вклад в пропаганду двустороннего сотрудничества между Францией и Казахстаном удостоен кавалерской степени «Академической пальмовой ветви» (2014г.).
Женат, воспитывает троих детей.Источник фото: сайт zhgu.edu.kz.