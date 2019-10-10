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Баймырзаев Куат Маратулы

Баймырзаев Куат Маратулы

Ректор Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1989 году окончил географический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова по специальности география.

В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономико-географическая оценка территориальных сочетаний природных ресурсов Центрального Казахстана» по специальности «Экономическая, социальная и политическая география»;

В 1998 году решением ВАК МОН  РК присвоено ученое звание доцент;

В 2001 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Экономико-географические проблемы рационального природопользования в Центрально-Казахстанском регионе» по специальности «Экономическая, социальная и политическая география», «Геоэкология»;

В 2003 году решением ВАК МОН  РК присвоено ученое звание профессор.

С 2005 года Академик Казахской академии образования имени И. Алтынсарина.

С 2014 года  почетный академик Национальной академии наук Республики Казахстан.

Автор нескольких пособий и ряда научных статей.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1989 года работал заместителем секретаря комсомольской организации по идеологической работе в Казахском государственном университете имени С.М.Кирова;

1991-1997 годы - помощник  ректора  Казахского государственного университета  имени аль-Фараби;

1997-1998 годы - проректор по студенческим вопросам  Казахского государственного университета имени аль-Фараби;

1998-2001 годы - проректор по общим и  производственно-хозяйственным вопросам  Казахского государственного  университета  имени аль-Фараби;

2001-2004 годы - декан географического факультета Казахского Национального университета имени аль-Фараби;

С 2004 года по апрель 2016 года - ректор  Костанайского государственного педагогического института;

29 марта 2016 года  назначен  и.о. ректора  Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова;

С декабря 2016 года - ректор Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова.

Награжден: 

Орденом «Құрмет»;

Нагрудными знаками «Почетный работник образования  Республики Казахстан» (2007 г.) и «Ы.Алтынсарин» (2008 г.), «За вклад в обеспечение правопорядка» МВД РК (2014г);

Юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», 2015ж.;

За личный вклад в пропаганду двустороннего сотрудничества между Францией и Казахстаном удостоен  кавалерской степени «Академической пальмовой ветви» (2014г.).

Женат, воспитывает  троих детей.

Источник фото: сайт zhgu.edu.kz.






 




Баймырзаев Куат Маратулы
Баймырзаев Куат Маратулы
Ректор Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова
Персональная справка