Баймолдина Зауреш Хамитовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1979 году окончила Карагандинский государственный университет по специальности «Правоведение»; в 1984 году - очную аспирантуру при Саратовском юридическом институте, в 1995 году - курсы при Национальном судейском колледже (г. Рено, США). Кандидат юридических наук, тема кандидатской диссертации: «Процессуальные особенности рассмотрения дел по спорам о праве личной собственности на жилой дом» (1984). Профессор Казахского гуманитарно-юридического университета (с 2004).

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1985 по 1994 годы - Преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана юридического факультета Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова.

С 1994 по 1996 годы - начальник отдела экономического законодательства, начальник Управления регистрации юридических лиц, Главного управления Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 1996 по 2005 годы - заведующая кафедрой, декан предпринимательско-правового факультета, доцент, профессор Казахского государственного юридического института.

С 2005 по 2006 годы - начальник Управления нормативно-правового обеспечения, заместитель директора Департамента нормативно-правового обеспечения и международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.

С 2006 по 2008 годы - главный эксперт, главный инспектор Отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2008 по 2012 годы - инспектор государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2012 по 2017 годы - заместитель Министра юстиции Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 годы - член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Казахстан.

Награды: Медали: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Ерен еңбегі үшін» (2008), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени (08.05.2015).

Автор учебника «Гражданское процессуальное право Республики Казахстан» в двух томах (Алматы, 2001), пособий «Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве» (Алматы, 2001), «Исковой порядок защиты прав в суде» (Алматы, 2001), «Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции» (Алматы, 2001), научного пособия «Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ» (Москва, 2007); 79 научных статей и методических разработок.