Байманов Шахмардан Аскарович
Председатель молодежного крыла «Жас Отан»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2005 году окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт-Ата по специальности «Финансы и финансовое право»;
В 2012 году завершил обучение в Национальной школе
государственной политики Академии государтвенного управления при Президенте
Республики Казахстан с присвоением степени магистра социальных знаний.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности помощника ректора Кызылординского государственного университета;
2007-2008 годы – исполнительный директор Ассоциации «Центр развития молодежных инициатив» Кызылординской области;
2008-2011 годы - заместитель исполнительного директора ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана»;
2011-2012 годы - исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана»;
2012-2015 годы - руководитель управления по вопросам молодежной политики Акмолинской области;
С сентября 2015 года - председатель молодежного крыла «Жас Отан».
Является членом Центрального совета молодежного крыла «Жас
Отан» партии «Нур Отана».
Источник фото: nurotan.kz