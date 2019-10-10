Байманов Шахмардан Аскарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2005 году окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт-Ата по специальности «Финансы и финансовое право»;

В 2012 году завершил обучение в Национальной школе государственной политики Академии государтвенного управления при Президенте Республики Казахстан с присвоением степени магистра социальных знаний.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности помощника ректора Кызылординского государственного университета;

2007-2008 годы – исполнительный директор Ассоциации «Центр развития молодежных инициатив» Кызылординской области;

2008-2011 годы - заместитель исполнительного директора ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана»;

2011-2012 годы - исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана»;

2012-2015 годы - руководитель управления по вопросам молодежной политики Акмолинской области;

С сентября 2015 года - председатель молодежного крыла «Жас Отан».

Является членом Центрального совета молодежного крыла «Жас Отан» партии «Нур Отана».



Источник фото: nurotan.kz