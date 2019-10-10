Баймаханов Болатбек Бимендеевич
Директор НЦХ имени Сызганова
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1986 году окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, хирург;
В 2006 году - Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, экономист.
Доктор медицинских наук, тема диссертации: «Эзофагопластика при послеожоговом рубцовом сужении пищевода», (2000);
Профессор;
Академик Российской академии медицинских наук;
Врач-хирург высшей категории.
Автор более чем 200 научных работ, 4 монографий, 42 патента на изобретения.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1986-1990 годы - врач-хирург Кызылординской областной больницы;
1990-2000 годы - научный сотрудник Научного центра хирургии (НЦХ) имени А. Сызганова;
2000-2003 годы - директор департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области;
2003-2007 годы - директор НЦХ имени А. Сызганова;
2007-2008 годы - начальник отдела НЦХ имени А. Сызганова;
2008-2011 годы - начальник Кызылординского областного управления здравоохранения;
2011-2012 годы - председатель совета директоров АО «Республиканский центр неотложной медицинской помощи» в г.Астана;
2012-2016 годы - главный врач Городской клинической больницы №7 Управления здравоохранения города Алматы;
С февраля 2016 года - директор Научного центра хирургии имени Сызганова.
Награжден:
Орденом «Құрмет» (2006);
Юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001) и «Астанаға 10 жыл» (2008);
Нагрудными знаками «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» (2001), «Алтын дәрігер» (2010);
Почетный член ассоциации хирургов, гепатологов стран СНГ;
Отличник здравоохранения Республики Казахстан.