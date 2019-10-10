Байдаулетов Нуржан Талипович

ОБРАЗОВАНИЕ:

1986 год - окончил Московский институт железнодорожного транспорта по специальности «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте».





ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1986 году трудовую деятельность начал составителем поездов, дежурным по станции Экибастуз Целинной железной дороги. Работал инженером-технологом станции Экибастуз, главным инженером станции Павлодар-Северный г.Павлодар;

1989 - 1998 годы - заместитель начальника отдела перевозок Павлодарского отделения Целинной железной дороги, начальник станции Павлодар г.Павлодар, первый заместитель начальника Павлодарского отделения Целинной железной дороги, заместитель начальника Акмолинской железной дороги, начальник Павлодарского отделения железной дороги, начальник Акмолинской железной дороги РГП «Қазақстан темір жолы»;

В 1998 году - директор департамента железнодорожного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2003 - 2004 годы - вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2004 - 2006 годы - председатель комитета путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2006 - 2008 годы - директор по управлению транспортными активами АО «Холдинг «Самрук»;

2008 год - управляющий директор Госхолдинга «Самрук», куратор вопросов транспорта и промышленности;

2008 - 2012 годы - АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», управляющий директор - курировал вопросы управления транспортными и коммуникационными активами;

2012 - 2014 годы – председатель Совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы»;



21 июня 2015 года - переизбран председателем Совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы»

С апреля 2016 года - подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий в качестве председателя Совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Семья: жена - Байдаулетова Карлыгаш Садыковна. Сыновья – Талгат, Тоян, Руслан, Аблайхан, Темирлан.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл».







