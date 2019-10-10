Байбек Бауыржан Кыдыргалиулы
Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1998 году окончил высшую музыкальную школу г. Любек;
В 2002 году окончил Центрально-Азиатский Университет.
Дипломатический ранг 1-го секретаря II класса.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1999-2002 годы - референт, атташе Генерального консульства Республики Казахстан в г. Франкфурт на Майне, 3-ий секретарь экономического отделения Посольства Республики Казахстан в ФРГ в г. Берлине;
2002-2006 годы - занимал различные должности в Администрации Президента Республики Казахстан, был экспертом Центра системных исследований, заведующим сектором информации и анализа, главным инспектором Протокола Президента Республики Казахстан;
2006-2009 годы - шеф Протокола Президента Республики Казахстан;
2009-2013 годы - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;
2013-2015 годы - первый заместитель Председателя партии «Нур Отан»;
С 2015 по июнь 2019 года - аким города Алматы.
С 28 июня 2019 года - первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».
Прочие должности: с 2008 года - президент Ассоциации выпускников международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак».
Награды: юбилейная медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан», Юбилейная медаль «10 лет Астане», Орден «Курмет».
Публикации: автор книг «Государственный протокол Республики Казахстан» (2004, в соавт.), «Руководство по Государственному протоколу Республики Казахстан» (2005), составитель книги «Один год Президента».
Женат, имеет двоих детей.