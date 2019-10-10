Байбек Бауыржан Кыдыргалиулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил высшую музыкальную школу г. Любек;

В 2002 году окончил Центрально-Азиатский Университет.

Дипломатический ранг 1-го секретаря II класса.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1999-2002 годы - референт, атташе Генерального консульства Республики Казахстан в г. Франкфурт на Майне, 3-ий секретарь экономического отделения Посольства Республики Казахстан в ФРГ в г. Берлине;

2002-2006 годы - занимал различные должности в Администрации Президента Республики Казахстан, был экспертом Центра системных исследований, заведующим сектором информации и анализа, главным инспектором Протокола Президента Республики Казахстан;

2006-2009 годы - шеф Протокола Президента Республики Казахстан;

2009-2013 годы - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

2013-2015 годы - первый заместитель Председателя партии «Нур Отан»;

С 2015 по июнь 2019 года - аким города Алматы.

С 28 июня 2019 года - первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».

Прочие должности: с 2008 года - президент Ассоциации выпускников международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак».



Награды: юбилейная медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан», Юбилейная медаль «10 лет Астане», Орден «Курмет».



Публикации: автор книг «Государственный протокол Республики Казахстан» (2004, в соавт.), «Руководство по Государственному протоколу Республики Казахстан» (2005), составитель книги «Один год Президента».



Женат, имеет двоих детей.





