Баяхметов Еркебулан Еркешевич
Аким города Степногорск Акмолинской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова;
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
MBA «Бизнес, эккаунтинг и право»
ОПЫТ РАБОТЫ:
Заместитель директора филиала АООТ «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий» по Северо-Казахстанской области;
Заместитель акима города Петропавловска;
Заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК;
Сотрудник Канцелярии Премьер-Министра РК, АО «Казтемиртранс»;
Начальник регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Акмолинской области;
С июля 2016 года по сентябрь 2018 года - Директор Палаты предпринимателей Акмолинской области ;
С сентября 2018 года - Аким города Степногорск Акмолинской области