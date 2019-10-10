Баяхметов Еркебулан Еркешевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова;

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева;

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

MBA «Бизнес, эккаунтинг и право»

ОПЫТ РАБОТЫ:

Заместитель директора филиала АООТ «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий» по Северо-Казахстанской области;

Заместитель акима города Петропавловска;

Заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК;

Сотрудник Канцелярии Премьер-Министра РК, АО «Казтемиртранс»;

Начальник регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Акмолинской области;

С июля 2016 года по сентябрь 2018 года - Директор Палаты предпринимателей Акмолинской области ;

С сентября 2018 года - Аким города Степногорск Акмолинской области