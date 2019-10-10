Баударбек-Кожатаев Ерлан Кенесович
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Японии
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1989 году окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова;
В 1992 году - Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. Ломоносова (Российская Федерация);
Проходил стажировку в Институте японского языка г. Кита-Урава (Япония);
Окинавском международном центре
(Япония).
Дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2-го класса.
Владеет японским, английским языками.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1992-1996 годы - работал на различных должностях в Департаменте Азии и Африки Министерства иностранных дел РК;
1997-2003 годы– второй секретарь, первый секретарь, затем Советник Посольства РК в Японии;
2004-2008 годы – директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК;
2008-2016 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Сингапур по совместительству в Австралии и Новой Зеландии.
С апреля 2016 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Японии.
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