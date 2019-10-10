Баударбек-Кожатаев Ерлан Кенесович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1989 году окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова;

В 1992 году - Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. Ломоносова (Российская Федерация);

Проходил стажировку в Институте японского языка г. Кита-Урава (Япония);

Окинавском международном центре (Япония).



Дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2-го класса.

Владеет японским, английским языками.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1996 годы - работал на различных должностях в Департаменте Азии и Африки Министерства иностранных дел РК;

1997-2003 годы– второй секретарь, первый секретарь, затем Советник Посольства РК в Японии;

2004-2008 годы – директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК;

2008-2016 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Сингапур по совместительству в Австралии и Новой Зеландии.

С апреля 2016 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Японии.

Фото с сайта ru.wikipedia.org