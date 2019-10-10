Батыркожа Азамат Байкуанышулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск им. Крылова Н. И., в 2005 году — Университет «Туран-Астана».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1994 году. В различные годы работал в корпоративном секторе, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, Национальном банке РК, ОАО «Казахтелеком», ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Министерстве индустрии и новых технологий РК, Канцелярии премьер-министра РК, Министерстве образования и науки РК, фонде устойчивого развития «Самрук-Қазына».

С 2010 по 2014 годы — директор группы управления проектом «Коммерциализация технологий» Проект Всемирного банка.

С 2014 по 2017 годы — директор департамента технологического и инновационного развития МИР РК.

С 2017 по 2018 год — директор ТОО «Научно-технический центр «Синергия».

14 ноября 2018 года - возглавил АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»



