Батырбеков Адиль Умирбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Выпускник Казахской государственной академии управления (экономист-международник) и Университета г. Ноттингем в Великобритании (магистр делового администрирования).

ОПЫТ РАБОТЫ:

Свыше 6 лет работал в банке «АБН АМРО Казахстан», был начальником кредитного управления.

Придя в 2004 году в Казкоммерцбанк, возглавил Департамент риск-менеджмента.

В должности управляющего директора курирует подразделение залоговой службы, проблемные розничные кредиты и МСБ;

С апреля 2016 года - ВРИО председателя правления АО «Казкоммерцбанк».

Женат, имеет двух дочерей и сына.