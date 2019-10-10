Батырбеков Адиль Умирбаевич
Временно исполняющий обязанности председателя правления АО «Казкоммерцбанк»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Выпускник Казахской государственной академии управления (экономист-международник) и Университета г. Ноттингем в Великобритании (магистр делового администрирования).
ОПЫТ РАБОТЫ:
Свыше 6 лет работал в банке «АБН АМРО Казахстан», был начальником кредитного управления.
Придя в 2004 году в Казкоммерцбанк, возглавил Департамент риск-менеджмента.
В должности управляющего директора курирует подразделение залоговой службы, проблемные розничные кредиты и МСБ;
С апреля 2016 года - ВРИО председателя правления АО «Казкоммерцбанк».
Женат, имеет двух дочерей и сына.