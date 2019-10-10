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Батырбеков Адиль Умирбаевич

Батырбеков Адиль Умирбаевич

Временно исполняющий обязанности председателя правления АО «Казкоммерцбанк»

ОБРАЗОВАНИЕ:

Выпускник Казахской государственной академии управления (экономист-международник) и Университета г. Ноттингем в Великобритании (магистр делового администрирования).







ОПЫТ РАБОТЫ:

Свыше 6 лет работал в банке «АБН АМРО Казахстан», был начальником кредитного управления. 

Придя в 2004 году в Казкоммерцбанк, возглавил Департамент риск-менеджмента.

В должности управляющего директора  курирует подразделение залоговой службы, проблемные розничные кредиты и МСБ;

С апреля 2016 года -  ВРИО председателя правления АО «Казкоммерцбанк».

Женат, имеет двух дочерей и сына.







Батырбеков Адиль Умирбаевич
Батырбеков Адиль Умирбаевич
Временно исполняющий обязанности председателя правления АО «Казкоммерцбанк»
Персональная справка