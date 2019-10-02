Батырбеков Адиль Умирбаевич
Заместитель председателя правления АО "ForteBank"
Батырбеков Адиль Умирбаевич
Родился 10 мая 1977 года.
Образование
1993 - 1997 – Казахская государственная академия управления, Факультет международных экономических отношений, Алматы, Казахстан
1998 - 1999 – Бизнес-школа, Университет г. Ноттингем, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
Опыт работы
1995 - 1996 – Товарищество с ограниченной ответственностью «JOSS», помощник менеджера по маркетингу
1996 - 2003 – АБН АМРО Банк Казахстан, специалист Отдела финансирования проектов, Кредитный аналитик Управления структурного финансирования, Кредитный аналитик Отдела кредитного анализа и структурирования, менеджер Отдела кредитного анализа и структурирования, начальник Кредитного управления
2004 - 2016 – АО «Казкоммерцбанк», директор Департамента управления рисками, директор Департамента риск-менеджмента, Управляющий директор – Директор Департамента риск-менеджмента, член Правления, Управляющий директор – член Правления, Управляющий директор Аппарата Правления Головного Банка
февраль 2017 - по настоящее время – АО «ForteBank», Заместитель Председателя Правления, Член Правления