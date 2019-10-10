Баттаков Ерлан Еркинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Карагандинский политехнический институт - производство строительных изделий и конструкций. В 1997 году - РМПИК Госкомстата и Минтруда Республики Казахстан - бухгалтерский учет и аудит.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1992 по 1995 годы - Стажер-исследователь кафедры технологии строительных материалов и изделий Карагандинского политехнического института.

С 1995 по 1996 годы - Главный специалист, заместитель генерального директора по инвестициям ИПФ «Алатау Инвест».

С 1996 по 2007 годы - Специалист, начальник отдела лицензирования профессиональной деятельности на РЦБ Управления регулирования рынка ценных бумаг в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан. Главный специалист, начальник отдела, начальник управления, финансовый директор АО «Продовольственная контрактная корпорация».

С 2007 по 2008 годы - Заведующий финансово-аналитическим сектором отдела планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами Президента Республики Казахстан.

С 2008 по 2010 годы - Заведующий отделом планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами Президента Республики Казахстан.

С 2010 по 2012 годы - Заведующий финансово-экономическим отделом Управления делами Президента Республики Казахстан.

С 2012 по 2017 годы - Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 годы - Первый заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

С марта 2019 года - управляющий делами Президента Республики Казахстан.