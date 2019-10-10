Батрашев Даулет Касекенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил Казахский политехнический институт имени К. Сатпаева по специальности инженер-менеджер. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса. Владеет английским и турецким языком.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Свою трудовую деятельность начал в 1993 году в качестве специалиста отдела развития территориальной компании НАК «КРАМДС». Затем в период с 1993 по 1994 годы работает референтом-переводчиком Секретариата координационного совета МАД «Невада-Семипалатинск» и Жетысуйской гидрогеолого-мелиоративной экспедиции Министерства сельского хозяйства РК. В 1994 году назначается заместителем Директора по внешнеэкономическим связям ПКЦ «Поршень-комплект». В 1995 году переходит на работу в Международный отдел Аппарата Президента РК в качестве специалиста

В 1996 году начал свою работу во внешнеполитическом ведомстве и был назначен атташе Посольства Казахстана в Великобритании. В 1997 году возвращается в Центральный аппарат, где дорос от второго секретаря до советника Министра иностранных дел РК.

В 1999-2002 годы работает в качестве помощника Премьер-Министра РК. В 2002 году назначается руководителем Аппарата МИД.

С 2003 по 2006 годы являлся Генеральным консулом РК в г.Амстердаме (Нидерланды), Временным поверенным в делах РК в Нидерландах (г. Гаага).

В период с 2006 по 2011 годы занимал должности Посла по особым поручениям МИД РК, Советника Председателя Сената Парламента РК, заместителя Руководителя Аппарата Сената Парламента РК. С 2011 по 2014 годы был советником-посланником Посольства Казахстана в Великобритании.



С 2014 по 2019 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посо Республики Казахстан в Румынии.

С сентября 2019 года - назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Португальской Республике.











