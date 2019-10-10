Батанов Алмас Султанулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Информационные системы в АПК».

В 2004 году — Алматинский университет технологии и бизнеса по специальности «Стандартизация и сертификация».

В 2010 году по программе«Болашак» получил степень магистра менеджмента информационных технологий в Университете Ноттингема(Великобритания).



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом Алматинского филиала РГП«Метрология». В 2000—2009 годы работал на разных должностях в Казахстанском институте метрологии.

В 2011—2013 годы — главный эксперт Института экономических исследований; эксперт, консультант, референт Центра стратегических исследований и анализа Администрации Президента РК.

С 2013 по 2014 год работал директором Департамента регионального мониторинга и оценки Министерства регионального развития РК.

В 2014—2016 годы — советник первого заместителя премьер-министра РК.

В 2016 году занимал должность заместителя председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

С декабря 2016 года и до февраля 2018 года работал заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

19 февраля 2018 года - назначен председателем Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК



